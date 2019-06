Formula Uno, Vettel suona la resa: “La Mercedes ha un altro passo…”

Per Sebastian Vettel, nel Gran Premio di Francia, è arrivato solamente un quinto posto, che complica ulteriormente le cose in prospettiva Mondiale. E al termine della gara, il pilota della Ferrari si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno quasi il sapore della resa.

PASSO – “L’unica cosa positiva di questo fine settimana è il terzo posto di Leclerc, ma non abbiamo proprio il passo per battere le Mercedes. Hamilton ha avuto un’altra gara facile, ma alla fine la colpa è solo nostra: la macchina non è abbastanza veloce. A Maranello stanno però lavorando con tanta passione e spero che in Austria le cose possano andare diversamente”.