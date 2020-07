Formula 1, Perez è positivo al Covid-19. Salta il GP di Silverstone

Emerge un caso di positività per quanto riguarda il mondo della Formula1, infatti il pilota della Racing Point, Sergio Perez è risultato positivo al Covid- 19.

IL CASO

Nei giorni scorsi, Perez era stato sottoposto ad un primo tampone, che aveva dato esito dubbioso. Dopo il tampone infatti il pilota si era messo in auto-isolamento per salvaguardare la salute di compagni e staff, non presentandosi chiaramente alla classica conferenza di presentazione del Gran Premio, in questo caso a Silverstone. Di conseguenza, la guida della Racing Point salterà la gara prevista per domenica.