Giovinazzi, addio all’Alfa Romeo: al suo posto annunciato Zhou

Le strade della scuderia e del pilota italiano si separano

L' Alfa Romeo Racing ufficializza l'arrivo del 22enne pilota cinese Guanyu Zhou in scuderia e definisce la coppia per il Mondiale 2022 che non vedrà più Antonio Giovinazzi sulla monoposto. Dopo i rumors delle scorse settimane, ecco anche l'ufficialità.

Ai microfoni di di Sky, il team principal Frédéric Vasseur ha parlato della decisione dell'Alfa Romeo di affidarsi al giovane Guanyu Zhou: "La pronuncia giusta è 'Giò forse così è più semplice per tutti. Lui è una buona combinazione di vari pilastri: è secondo in Formula 2, può ancora vincere il campionato e ha ottenuto ottime vittorie in questa stagione. Poi non dobbiamo nascondere che avere un pilota cinese in squadra è un'ottima opportunità per gli sponsor e per tutti in Formula 1".