GP Qatar: Bagnaia in pole position. Rossi 4°, Morbidelli in terza fila

Si alza il sipario sulla MotoGP 2021. La Ducati si prende la scena nelle qualifiche. La Rossa piazza in pole position Francesco Bagnaia. L’italiano, alla sua prima stagione con la moto ufficiale, ferma il cronometro sul tempo di 1’52″772. Alle sue spalle le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

ITALIA PROTAGONISTA

L’Italia sorride e non solo con Bagnaia. Infatti va sottolineato piacevolmente il quarto posto di Valentino Rossi sulla Yamaha Petronas. Il Dottore non otteneva una qualifica così positiva dal 2010. In quell’occasione vinse la gara. Chiudono la seconda fila Jack Miller (Ducati) e Johann Zarco (Ducati). Chiudono la top 10 Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins (Suzuki) e Joan Mir (Suzuki).

