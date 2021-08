GP Ungheria, Ocon vince. Hamilton ripartito ultimo è giunto terzo

Il bagnato sulla pista all'inizio ha reso spettacolare il GP d'Ungheria

Spettacolare GP di Ungheria dall'inizio alla fine. La carambola alla partenza causata da Bottas ha mischiato le carte su una pista inizialmente bagnata. Alla fine a vincere, per la prima volta in carriera, è stato Esteban Ocon che ha preceduto con la sua Alpine Sebastian Vettel su Aston Martin. Grande gara di Hamilton arrivato terzo dopo una rimonta clamorosa per la ripartenza dall'ultimo posto dopo lo strike iniziale. Spettacolare il duello con Alonso a pochi giri dalla fine vinto dal campione del Mondo che ha poi superato Sainz giunto quarto con la Ferrari. E' mancato Max Verstappen arrivato decimo e anche Leclerc rimasto coinvolto nella carambola dopo la prima partenza. Nel complesso l'undicesima prova del Mondiale di Formula 1, è stata incredibile.