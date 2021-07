GP Ungheria, pole di Hamilton poi Bottas e terzo Verstappen. Male le Ferrari

Durante le qualifiche l'asfalto ha raggiunto una temperatura di 60 gradi.

Redazione ITASportPress

Sorpassare all'Hungaroring è assai difficile ed ecco che le qualifiche erano considerate alla vigilie decisive per vincere il GP di Ungheria. In pole come al solito il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes. Dietro l'inglese c'è il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terzo il leader del mondiale, Max Verstappen, in seconda fila assieme all'altra Red Bull di Sergio Perez, che non è riuscito a completare il suo ultimo giro lanciato perché rallentato da Hamilton.

FERRARI - Qualifica poco esaltante in Ungheria per la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc non è stato troppo fortunato, perché ha ottenuto il settimo tempo – 1’16”496 –, e partirà in quarta fila, ma si trova ad appena 75 millesimi dalla quarta posizione.

Incidente. Peggio è andata a Carlos Sainz, che è finito contro le barriere mentre stava effettuando il suo primo tentativo in Q2. Lo spagnolo, che non ha dunque fatto segnare alcun tempo, si schiererà dalla piazzola numero 15. Il 36° GP di Ungheria prenderà il via alle 15 CET di domani.