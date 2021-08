GP Ungheria: Vettel squalificato, Hamilton secondo e Sainz terzo

Delusione per il pilota tedesco dell'Aston Martin

Il pilota dell'Aston Martin Sebastian Vettel oggi secondo nel GP di Ungheria, è stato squalificato dai commissari. Il motivo è dovuto al fatto che il tedesco alle verifiche post gara aveva carburante insufficiente (0,3 e non un litro quantità minima). Di conseguenza Hamilton sale al secondo posto alle spalle del vincitore Estaban Ocon mentre Sainz conquista il gradino più basso del podio. Alla fine del Gran Premio, Vettel si è fermato senza completare il giro di rientro; successivamente è tornato a piedi verso i box prima di raggiungere il podio. In precedenza c'era stata anche una reprimenda per il pilota tedesco (e non solo) a causa del mancato rispetto delle procedure pre-gara.