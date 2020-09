Hamilton in pole al Mugello, secondo Bottas. Ottimo Leclerc: è quinto

Circuito nuovo, abitudini vecchie. Lewis Hamilton centra la 95esima pole position al Gran Premio di Toscana, sul circuito del Mugello. Il pilota inglese non conosce confini e continua ad accumulare record. Sono 28 le piste in cui l’ex McLaren ha portato a casa la prima posizione in qualifica, numeri che danno l’idea della grandezza del pilota. Completa la prima fila Valtteri Bottas.

GP DI TOSCANA, HAMILTON IN POLE

Ottiene il massimo Charles Leclerc che con la Ferrari strappa il quinto posto, una vera e propria impresa considerato lo stato attuale della monoposto rossa. Storce il naso Vettel che non si qualifica nemmeno per la Q3: “Sapevo che era difficile il Q3. Primo tentativo nel Q1 era abbastanza buono, poi non ho progredito. Non sto riuscendo a guidare bene la macchina. Abbiamo fatto un altro passo, domani sarà gara difficile e faremo il possibile. Non abbiamo mai gareggiato qui, è difficile fare le previsioni. Vedremo domani come andrà”.