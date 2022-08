Hamilton investe nel football americano: ecco la squadra che prenderà

Diversi piloti ricchi di F1 investono in altri sport. C'è anche un pluricampione del mondo per un club di football americano. Lewis Hamilton entra nella cordata che sta per acquistare i Denver Broncos, con un’offerta di 4,65 miliardi di dollari, il prezzo più alto per una franchigia sportiva. Il pilota di Formula 1 è il terzo socio (gli altri sono Mellody Hobson e l’ex segretario di Stato americano Condoleezza Rice) del gruppo Walton-Perrer guidato dall’erede di Walmart Rob Walton, dalla figlia e dal genero. I proprietari delle altre franchigie di Nfl si incontreranno la prossima settimana per approvare la vendita.