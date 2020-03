Hamilton svela: “Ho rinunciato al tampone: serve a chi ha più bisogno”

Negli ultimi giorni si erano rincorse le voci di una presunta positività di Lewis Hamilton al Coronavirus. Rumors emersi dopo che il fuoriclasse inglese era stato a contatto con l’attore Idris Elba e Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, entrambi risultati positivi al Covid-19. Il pilota della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha voluto fare chiarezza su questa situazione, pubblicando un post sui propri social: “Ho letto molte speculazioni sul mio stato di salute, dopo che due persone con cui ho avuto contatti sono risultate positive. Vi voglio far sapere che sto bene. Non ho sintomi e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris. Ho parlato con il mio dottore e ho chiesto se dovessi fare il tampone. Ma la verità è che c’è un numero limitato di tamponi e ci sono persone che ne hanno più bisogno di me. Quindi la cosa che ho fatto è di isolarmi e tenere le distanze dalle persone. La cosa più importante che ogni persona può fare è di essere fiduciosi, mantenere le distanze sociali il più possibile, e lavarsi bene le mani regolarmente e per almeno 20 secondi”.