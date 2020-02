Honda, blindato Marc Marquez: rinnovo fino al 2024

Una grande squadra ha bisogno di un fuoriclasse per decollare. La regola vale anche per i motori. E la Honda blinda il suo trascinatore: Marc Marquez rimarrà nel team ufficiale della casa di Tokyo sponsorizzata da Repsol fino al 2024. Il pilota spagnolo si conferma una vera e propria bandiera, dato che in MotoGP ha sempre guidato i prototipi della HRC. Il presidente della Honda Racing Corporation Yoshishige Nomura ha commentato: “Siamo felici che al termine della stagione in corso, Marc rimarrà nella famiglia Honda per altri quattro anni. Abbiamo iniziato a parlare alcuni mesi fa, entrambe le parti avevano la volontà di continuare a vincere insieme. Marc ha iniziato la sua carriera nella classe regina nel 2013 e con lui abbiamo vinto sei degli ultimi sette titoli della MotoGP. Un campione unico che merita un affare unico. Ho grande fiducia e spero che tutte le persone coinvolte continuino a ottenere successi”.

FELICE – Decisamente contento anche Marquez: “Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda Racing Corporation per i prossimi quattro anni – le parole dell spagnolo – la Honda mi ha dato l’opportunità di arrivare nella classe MotoGP con una moto ufficiale nel 2013. Fin dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Honda. Con il prolungamento del contratto, HRC mi dà la sicurezza di poter inseguire e raggiungere l’obiettivo comune e continuare a scrivere la nostra storia di successo”.