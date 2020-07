Jean Todt, il messaggio che fa sperare sulle condizioni di Michael Schumacher

Un messaggio di speranza arriva sulle condizioni di Michael Schumacher. A mandarlo è Jean Todt, capo della Fia, e grande amico del tedesco e della famiglia. In una lunga ed interessante intervista rilasciata dal Daily Mail, l’ex capo Ferrari ha commentato le condizioni dell’ex pilota che combatte ormai da oltre 6 anni a seguito dell’incidente avuto mentre si trovava in vacanza a sciare.

Todt: “Ho visto Schumacher. Spero che presto tutti possano vederlo”

“Ho visto Michael la scorsa settimana. Sta combattendo”, ha detto Jean Todt sul tedesco. “Spero che il mondo possa presto vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”. Parole ricche di sentimento e di speranza quella del numero uno della Fia e che riaccendono una luce anche per i tanti appassionati che sono straziati dalla segretezza scelta dalla famiglia del campione riguardo le sue condizioni.

La Formula Uno

Spazio poi anche all’attualità con la stagione 2020 in corso: “So che Lewis può battere il record di Michael come il pilota più titolato della storia. Ci sono tutte le possibilità di farlo visto il binomio tra lui e la sua Mercedes. Onestamente non mi dispiace. Ricordo che nel 2000 ero sul podio a Suzuka con Michael dopo aver vinto il suo primo titolo con la Ferrari e gli ho detto che le nostre vite non sarebbero più state le stesse. Avevamo raggiunto tutto ciò che volevamo. Dopo un incidente come quello che Michael ha avuto, cosa importa se Lewis ha vinto di più?”, ha concluso Jean Todt.