La Formula 1 riparte, Marko: “Due gare in Austria a luglio”

In questa crisi sanitaria ed economica, anche i motori sono fermi. Formula 1 e MotoGP stanno aspettando indicazioni dalle rispettive federazioni e ancora non si sa quando la stagione motoristica potrà riprendere. Parlando di Formula 1, un’ipotesi pare esserci e a svelarla è il consulente della scuderia Red Bull, Helmut Marko.

VIA A LUGLIO – Intercettato dai microfoni di un’emittente austriaca Marko ha dichiarato: “Ci saranno due gare, entrambe di domenica, una il 5 e una il 12 luglio. Solo una seconda ondata dell’epidemia potrebbe impedire alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie”. Una previsione sicuramente molto ottimistica e i fan ovviamente si augurano sia così. La parola finale però spetterà alla FIA.