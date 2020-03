La MotoGP diventa… virtuale: Alex Marquez vince il primo GP

Uno show fatto di risate e tanta voglia di vincere. L’avvio di stagione della MotoGP è stato rimandato ufficialmente a causa del Coronavirus, ma la top class è scesa ugualmente in pista anche se solo virtualmente con un’iniziativa che ha riunito nove piloti. Presenti i due fratelli Alex e Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Francesco Bagnaia. La gara di sei giri è stata preceduta dalle sessioni di prove libere e dalle qualifiche. Insomma, tutto come se fosse un regolare week end della stagione.

GARA – Quartararo ha gettato alle ortiche l’ottima partenza finendo per travolgere Vinales e altri tre piloti. Marquez junior ha allungato dopo una breve bagarre con Bagnaia, mentre il fratello Marc si è piazzato in terza posizione. Da metà gara ecco la rimonta dei piloti Yamaha con Vinales e Quartararo bravi a rimontare e superare il maggiore dei Marquez. Bagnaia ha tentato di recuperare finendo per scivolare e concludendo la gara in seconda posizione. Vittoria ad Alex, che ha preso in giro bonariamente il fratello Marc, giunto quinto al traguardo: “Mi ha dato molto gusto batterlo…”.