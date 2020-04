La MotoGP trema, Arroyo: “Cancellazione stagione possibile”

Ci sono poche certezze riguardo al proseguo dei campionati sportivi. La pandemia ha colpito duramente non solo l’Europa, ma gran parte del mondo e molti Stati hanno chiuso i confini. Un problema che si riflette in particolare sugli sport motoristici come Formula 1 e MotoGP.

MONDIALE A RISCHIO – Il mondo delle moto soprattutto ha già visto parecchi rinvii nel campionato 2020 ed è difficile ipotizzare un recupero in autunno. Così facendo infatti si andrebbe a intaccare anche la prima parte del mondiale 2021. Per questo la Dorna starebbe pensando anche all’annullamento della stagione. Queste le parole di Manel Arroyo a Radio Catalunya: “In questo momento non si può pensare a un calendario. Gli organizzatori aspettando di capire quale sarà la situazione nei rispettivi Paesi, di certo è difficile dire quando potremo cominciare. La cancellazione della stagione è possibile, ma è anche l’ultimo scenario che prendiamo in considerazione in questo momento”.