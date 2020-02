La pista di kart di Michael Schumacher rimarrà intatta

Buone notizie per la famiglia e i fan di Michael Schumacher. La pista di kart dell’ex campione del mondo rimarrà intatta ed è stato scongiurato così il rischio che diventasse una miniera di lignite. A riportarlo è il sito Derwesten.

Erftlandring, questo il nome del tracciato di Kerpen, in Vestfalia continuerà ad essere una pista da go-kart. Quella pista sulla quale il 7 volte campione del mondo ha continuato ad allenarsi.

Per quanto riguarda invece le condizioni fisiche del pilota tedesco, la famiglia continua a tenere le informazioni strettamente sotto chiave. Poco tempo fa, dopo diversi mesi in ospedale, l’ex pilota Ferrari era stato autorizzato a tornare a casa dalla famiglia per seguire un percorso di riabilitazione medica.