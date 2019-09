Leclerc: “Ancora più bello della vittoria di Spa”. Binotto: “Fatta la scelta giusta”

Charles Leclerc trionfa a Monza con la Ferrari. Un successo da campione vero che manda in visibilio il popolo rosso presente sul circuito brianzolo. Queste le sue parole subito dopo la corsa: “Che gara! Non sono mai stato così stanco. E’ stato difficile. Volevo fare bene per me, per il team e per i tifosi. E’ dieci volte più bello rispetto a Spa per le emozioni. Grazie a tutti! Ho commesso un paio di errori, ma sono contento per la mia gara. Devo stare più attento perché oggi non ha compromesso la mia gara, ma non importa”.

BINOTTO – Matteo Binotto è visibilmente commosso al termine della gara. Queste le sue parole: “La scelta migliore sono state le gomme bianche. Abbiamo avuto il coraggio di sceglierlo e di attuarlo. Charles è stato bravissimo a gestire le gomme e la gara. Qualche lacrima mi è venuta durante l’inno. Era da tanto tempo che non si vinceva a Monza. E’ nata una stella? E’ presto per dirlo. Speriamo che sia nato qualcosa di unico”.