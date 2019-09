Leclerc carica i tifosi: “Tra 5 anni ancora in Ferrari… e campione”

Charles Leclerc non vuole più fermarsi. Il monegasco è reduce dalla vittoria di Spa Francorchamps, la prima in Formula 1, e vuole regalare ai tifosi della Ferrari una nuova soddisfazione anche a Monza. Oggi a Milano il pilota della Rossa ha parlato ai supporters presenti all’evento dedicato per celebrare i 90 anni del Cavallino Rampante. Queste le sue parole: “Fra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e campione del mondo. Devi puntare al massimo per crescere. La vittoria era un momento che sognavo da bambino, ora ho avuto un po’ di tempo per realizzare quello che è successo, ma non troppo perché sono concentrato su Monza. La prima vittoria è un momento molto atteso, è una liberazione per me ed è importante anche per il team. La Ferrari per gli italiani ha un’importanza enorme, è quasi una religione e per me è un grande onore rappresentare questo marchio”.