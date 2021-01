Leclerc positivo al Covid. Pilota già in isolamento con lievi sintomi

Questa volta Charles Leclerc non è riuscito ad andare abbastanza veloce da non farsi raggiungere dal Covid. Come annunciato dai canali ufficiali della Ferrari, il pilota della scuderia di Maranello è risultato positivo al Coronavirus.

LA NOTA DELLA FERRARI

“Il pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc è risultato positivo al COVID-19. Nell’ambito dei protocolli della squadra, Charles è controllato regolarmente e ieri il suo ultimo test ha dato esito positivo. Charles ha informato immediatamente il team e ha avvertito tutte le persone con le quali è stato in contatto negli ultimi giorni. Le sue condizioni al momento sono buone. Charles accusa lievi sintomi ed è in autoisolamento nella sua casa di Monaco”.