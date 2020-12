Leclerc rivela: “Verstappen? Da piccoli non potevamo vederci…”

Un anno difficile sta per concludersi e il 2021 dovrà essere per la Ferrari e per Charles Leclerc “L’anno zero”. Ed è proprio questo il titolo dello speciale sulla Formula Uno e sulla Rossa che andrà in onda su Sky questa sera. Dalle prime anticipazioni arrivano anche curiosità relative al pilota monegasco e alla sua rivalità con Max Verstappen.

“Da piccoli non ci potevamo vedere”, ha ammesso Leclerc sul pilota Red Bull. “Ma con il tempo, ora siamo più maturi, parliamo e ci sono stati grandi progressi. E’ una buon ragazzo ma alla fine, quando mettiamo il casco, torna la competizione che c’era già al tempo dei kart”.