L’ex Inter Zamorano entra nel mondo della Formula 1

Tutti i tifosi interisti ricordano con grande gioia l’attaccante cileno Ivan Zamorano. Con la maglia nerazzurra Bam Bam ha disputato 150 partite e segnato 41 reti. Nel 1998 fu uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Uefa del club meneghino e nello stesso anno fu uno dei candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. Dopo l’esperienza in Italia, Zamorano nel 2001 si traferì in Messico, per giocare con la maglia dell’America. Nel club messicano l’attaccante decise di indossare la maglia numero 11: la 9 era già occupata da José Luis Calderón e Zamorano abbandonò l’iconico 1+8 indossato ai tempi dell’Inter.

Con la maglia dell’America la punta cilena vinse un campionato messicano e incantò i tifosi del club, tra di loro un giovanissimo Checo Perez: oggi pilota di Formula 1 con il team Red Bull. Il numero stampato sul musetto della sua auto è proprio l’11. Non un numero a caso ma un vero e proprio omaggio nei confronti di Zamorano, come da lui stesso raccontato ai canali ufficiali della Formula 1: “Ammiravo un calciatore di nome Iván Zamorano, ha usato il numero 11 quando ero nelle categorie kart e ho chiesto di avere quel numero. Da allora mi ha accompagnato“.