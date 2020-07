Marquez, frattura all’omero dopo la super rimonta: “Tornerò presto!”

Nel bene e nel male è stato lui, Marc Marquez, il protagonista assoluto di Jerez de la Frontera. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, è partito bene, andando persino al comando. Poi una sbavatura costatagli la rimonta dalla sedicesima posizione. A suon di sorpassi, Marc ha dato vita a una rimonta pazzesca che lo ha portato fino al terzo posto. Poi la Honda lo ha disarcionato con un terribile volo che gli è costato una frattura all’omero destro. La sua lotta per il Mondiale potrebbe essere stata pesantemente compromessa.

LE PAROLE DI MARQUEZ

Marquez ha affidato ai social le sue considerazioni: “A volte le cose non vanno come previsto, ma la cosa più importante è ripartire e andare avanti. Spero via sia piaciuta la rimonta! Ora devo andare in sala operatoria martedì e riparare la frattura del mio omero destro. Ti prometto che tornerò al più presto, e anche più forte!”