Marquez, nuovo episodio di diplopia: l’annuncio sui social

Il pilota spagnolo di MotoGP deve fare i conti, ancora, con i problemi alla vista

Brutte notizie per il pilota spagnolo di MotoGP Marc Marquez . Per lui un nuovo episodio di diplopia. A confermarlo è lo stesso pilota spagnolo tramite i suoi profili social a seguito del GP di Indonesia non corso nel weekend dopo una brutta caduta nel warm up.

MESSAGGIO - "Sembra che io stia vivendo un déjà vu. Durante il viaggio di ritorno in Spagna ho iniziato a provare disagio per la mia vista e abbiamo deciso di incontrare il dottor Sánchez Dalmau - le parole di Marquez su Instagram -, che ha confermato un nuovo episodio di diplopia". E ancora: "Fortunatamente è meno grave dell'infortunio che ho avuto alla fine dell'anno scorso. Ma ora è il momento di riposarsi e aspettare per vedere come si evolverà l'infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti voi per il vostro supporto!".