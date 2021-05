Moto 3, è morto Dupasquier dopo grave incidente

Lutto nella Moto 3 dopo l'incidente nelle qualifiche

Jason Dupasquier è morto . Lo ha annunciato il profilo ufficiale Twitter della MotoGP dando la triste notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Il 19enne non ce l'ha fatta a seguito del terribile incidente occorso ieri nelle qualifiche della Moto 3 sul circuito del Mugello .

Nelle qualifiche il 19enne svizzero ha perso il controllo della sua moto e poi è stato colpito dal suo stesso mezzo e anche da quelli dei suoi colleghi che lo seguivano in pista. Lunghi i soccorsi immediati nel tentativo di stabilizzarne le condizioni prima del trasporto in elicottero in ospedale, a Firenze.