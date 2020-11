Moto Gp, Morbidelli vince a Valencia, ma Mir è campione del mondo

La Suzuki fa la storia, Joan Mir arriva settimo ma è sufficiente per laurearsi campione del mondo nella penultima gara del mondiale. A Valencia vince un grande Morbidelli, secondo in classifica generale e autore di un duello bellissimo ed emozionante con Miller tra sorpassi e controsorpassi, Pol Espargaro si prende invece il terzo gradino del podio. Non bene Dovizioso che si piazza ottavo mentre Rossi fa ancora peggio arrivando dodicesimo. Dopo venti anni, Joan Mir riporta il mondiale in casa Suzuki dopo l’ultimo trionfo firmato Kenny Roberts.