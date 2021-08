Moto GP, Rossi: “Ho deciso di smettere a fine stagione”

Rossi lo ha comunicato nel corso di una conferenza stampa

Ora è ufficiale: Valentino Rossi si ritira. Lo ha annunciato oggi lo stesso 42enne pilota pesarese in conferenza stampa. Una notizia che scuote il mondo delle due ruote ma che comunque era prevedibile visto l'età del campione delle due ruote. "Ci sono stati momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Dall'anno prossimo non correrò con la moto, ma è stato tutto molto, molto bello. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGP. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile" ha detto Rossi.