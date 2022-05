MotoGP, a Le Mans dominio Ducati: vince Bastianini poi Miller. Caduta di Bagnaia

Bastianini torna prepotentemente in corsa per il Mondiale, a 8 punti dal leader Quartararo (oggi 4°) e a 4 da Espargarò

Grande impresa della Ducati che stravince a Le Mans con una super doppietta. In Francia vince Bastianini (team Gresini, 3° successo stagionale) davanti alla rossa ufficiale di Miller. Cade nel finale Bagnaia, dopo un bellissimo duello con Bastianini. Terza l'Aprilia di Espargarò. News di mercato su Miller: il pilota australiano verso la KTM. Bastianini torna prepotentemente in corsa per il Mondiale, a 8 punti dal leader Quartararo (oggi 4°) e a 4 da Espargarò. Dopo la premiazione, Enea Bastianini ha detto: "Sono davvero contento per questa gara, è una vittoria inattesa, è stato un weekend complicato con qualche caduta. Ma in gara avevo un passo molto buono. Quando ho visto Bagnaia vicino, ho capito che inizialmente dovevo restare dietro, per poi provare a superarlo per farlo innervosire un po'. Alla fine sono riuscito a vincere grazie anche al lavoro del mio team".