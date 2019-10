MotoGP, a Phillip Island annullate le qualifiche per il maltempo: ecco come cambia il programma

MotoGP, nel GP d’Australia niente qualifiche e programma che cambia. Troppo vento la sessione per la pole position è annullata. Le avverse condizioni meteorologiche a Phillip Island impongono lo stop al programma del sabato. A circa un quarto d’ora dalla conclusione delle Libere 4 la direzioni di gara ha deciso per la sospensione e il rinvio della sessione e l’annessa cancellazione della sessione di qualifica.

Tutto parte da una brutta caduta di Miguel Oliveira, volato via alla staccata della curva 1 – il pilota sta bene – che ha imposto la bandiera rossa durante le Libere4 e indotto i piloti a parlare con gli organizzatori e direttori di gara. La decisione è stata scontata: non si corre.

NUOVO PROGRAMMA – Per definire la griglia del GP, che partirà domani domenica 27 ottobre alle 5 italiane, si effettueranno le qualifiche la mattina stessa della corsa esattamente come successo in F1 nel recente GP di Suzuka. Nel caso le condizioni meteo non consentissimo lo svolgimento delle qualifiche, la griglia di partenza terrebbe conto dei risultati combinati delle tre sessioni di Libere.