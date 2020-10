MotoGP, ansia per Marquez: stagione finita e possibile terza operazione

Il calvario di Marc Marquez non sembra avere fine. Il pilota della Honda, otto volte campione del mondo, non si è ancora ripreso dalla tripla frattura dell’omero rimediata nel GP di Spagna il 19 luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il “Cabroncito” salterebbe direttamente questa stagione per lui maledetta e rientrerebbe direttamente nel 2021. Il grosso guaio sono i tempi di recupero: non è ancora chiaro se il recupero sia agli sgoccioli in inverno o se sarà necessario cambiare qualcosa.

OPERAZIONE

Nei giorni scorsi, il Mundo Deportivo aveva sostenuto l’ipotesi di una terza operazione all’omero dopo quelle di luglio e agosto. Uno scenario smentito categoricamente dalla Honda e dallo stesso Marquez. Tuttavia Marc non sarebbe pienamente soddisfatto della sua condizione a tre mesi dall’infortunio e starebbe valutando seriamente l’opzione di un nuovo ritorno sotto i ferri.