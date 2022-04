MotoGP, Aprila da sogno: vince Espargaró davanti a Martin

Per la prima volta una Aprilia è in testa al Mondiale piloti top-class (finora non si era mai affacciata nei primi 3 posti).

A Termas de Rio Hondo arriva la prima storica vittoria per l'Aprilia in MotoGP: la firma Aleix Espargaró, che precede Martin (Pramac) e Rins (Suzuki). Lo spagnolo si porta anche in testa al Mondiale piloti. Grande rimonta di Bagnaia, che chiude al 5° posto con la Ducati. In Top-10 anche Bezzecchi (9°) e Bastianini (10°), subito dietro al campione del mondo Quartararo. Ritiro per Zarco, Morbidelli e Pol Espargaró. Il Mondiale torna domenica prossima in Texas. Per la prima volta una Aprilia è in testa al Mondiale piloti top-class (finora non si era mai affacciata nei primi 3 posti).