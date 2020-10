MotoGp, Aragon: Rins vince davanti a un grande Alex Marquez. Mir in testa al mondiale, Dovizioso settimo

Il Gp di Aragon, privo come risaputo di Valentino Rossi a causa della sua positività al Covid-19, è stato vinto da un solido Alex Rins che trionfa davanti ad un grande Alex Marquez, che ha provato fino alla fine a spodestare il pilota della Suzuki. Terzo gradino del podio per Mir che è attualmente in testa al mondiale, mentre Dovizioso si piazza al settimo posto. Quarto posto invece per Vinales che si colloca davanti a Nakagami e Morbidelli. Fuori dalla zona punti Quartararo, ora a sei punti dal primo posto nella classifica generale.