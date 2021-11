MotoGP, Bagnaia ancora in pole. Quartararo lontano: è solo settimo

Francesco Bagnaia conquista la pole position nel GP di Algarve in MotoGP

La MotoGP torna a far visita ai saliscendi di Portimao, in Portogallo. Le qualifiche premiano nuovamente Francesco Bagnaia: il pilota della Ducati si conferma in gran forma e firma la quinta pole position consecutiva. Accanto a lui partirà il compagno di squadra Jack Miller. Ottima prestazione anche per l'ex campione del mondo Joan Mir, che si piazza in terza posizione. Non brilla il nuovo re, Fabio Quartararo, solamente settimo. Domani il francese dovrà inventarsi la rimonta dalla terza fila. In mezzo ci saranno le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco e la Honda di Pol Espargaro. Quinta fila per Valentino Rossi, al penultimo GP della carriera.