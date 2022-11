MotoGP, Bagnaia è campione del mondo!

Francesco Bagnaia è campione del mondo con la sua Ducati. Oggi in una corsa di sofferenza sul circuito di Valencia, il piemontese è arrivato al nono posto ma il distacco in classifica era considerevole da Fabio Quartararo che è giunto quarto. "Nuvola rossa" riporta in Italia un titolo mondiale, dopo 7 vittorie in questa stagione con la sua Ducati. Quello di Bagnaia è un successo storico: Ducati torna a festeggiare un titolo piloti 15 anni dopo Stoner, un italiano è di nuovo iridato in top class 13 anni dopo l’ultimo acuto di Valentino Rossi. Ma soprattutto, 50 anni dopo Giacomo Agostini sulla MV Augusta (1972), un pilota di casa nostra vince un Mondiale su moto italiana. A Valencia ha vinto Rins davanti a Binder e Martin