MotoGP, Bagnaia omaggia Rossi: “Il più grande di tutti, gli sono grato”

Francesco Bagnaia racconta le sue emozioni di fronte al ritiro del maestro Valentino Rossi

Francesco Bagnaia chiude la stagione 2021 nel miglior modo possibile, ossia vincendo. Sua la gara di Valencia, con tanto di tributo al maestro Valentino Rossi, che ha puntato su di lui. Queste le sue parole al termine della corsa: "È stato emozionante, con un casco come quello che avevo con me si poteva solo vincere. È questo l’unico modo per celebrare il più grande di tutti. L’abbraccio con Vale è stato bello, perché sono riuscito a trasmettere a lui quello che lui significa per me. Gli vogliamo un grande bene per tutto ciò che ha fatto, fa e farà. Ieri l'ho aiutato, ma era stato il minimo che potevo fare. Volevo trasmettergli tutta la gratitudine. Sono qui grazie a lui. Era il miglior modo per omaggiarlo". Poi un commento sulla Ducati: "Stiamo lavorando da paura, la moto è da paura e i piloti che la guidano pure. Abbiamo tirato fuori la migliore moto possibile".