MotoGP, Bagnaia trionfa anche a Valencia. Rossi saluta col decimo posto

Valentino Rossi conclude la sua ultima gara in decima posizione. Francesco Bagnaia vince il GP di Valencia

La MotoGP saluta Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo lascia il massimo campionato motoristico su due ruote dopo 25 anni e lo fa concludendo la sua gara a Valencia in decima posizione. L'addio del pesarese classe 1979 coincide con la quarta affermazione stagionale di Francesco Bagnaia, suo allievo nelle scorse stagioni. Il ducatista si mostra ormai giunto a un livello di maturazione notevole: prima lascia sfogare lo spagnolo compagno di marca Jorge Martin, quindi a metà gara va in testa e amministra il vantaggio. Alle sue spalle lo stesso Martin e Jack Miller, completando uno straordinario tris per la Ducati. Quarta posizione per Joan Mir, davanti al campione del mondo Fabio Quartararo. Cadute per Nakagami e Rins.