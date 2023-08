Pole position per Bezzecchi nel GP di Silverstone della MotoGP. Sotto la pioggia e al netto di una caduta nel finale, è il centauro del team VR46 a prendersi il primo posto.

Sotto la pioggia inglese di Silverstone , è Marco Bezzecchi a fare la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP . L'italiano del team di Valentino Rossi sfida tutti, anche il tempo non certo favorevole, è si mette davanti ai rivali. Tante cadute nelle sessioni di qualifica tra cui quella proprio del pole man che, a tempo fatto, è scivolato chiudendo a piedi il turno.

Anche il campione del mondo in carica e leader della classifica iridata Pecco Bagnaia è caduto a 4 minuti circa dal termine e non è riuscito a chiudere con un giro veloce la sessione. Per lui solo quarto tempo. Dietro a Bezzecchi, ecco Miller e Alex Marquez.