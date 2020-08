MotoGP, Binder trionfa a Brno. Morbidelli centra il primo podio in top class

Giornata di festa in casa KTM dopo la vittoria di Brad Binder al Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota sudafricano parte forte disputando una prima parte di gara praticamente perfettta. Fino alla fine poi il 33 ha gestito il vantaggio di 4 secondi su Morbidelli trovando la vittoria da rookie. Terzo il poleman Zarco.

BINDER VINCE, MORBIDELLI SECONDO

Brad Binder dopo la gara ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Non ho parole dopo questa vittoria, è un giorno che sognavo da quando ero bambino, vorrei che ci fossero qui i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, ringrazio il mio team che mi ha consegnato una moto perfetta, ha fatto un lavoro perfetto, spero che sia la prima di tante vittorie”. Ottimo seconda posizione per Morbidelli che conquista il primo podio in classe regina. Quinta posto invece per Valentino Rossi.