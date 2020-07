MotoGP, cancellati altri tre Gran Premi ma annunciato nuovo appuntamento a sorpresa a novembre

Ci sono novità per il Motomondiale. Il calendario della MotoGP 2020 continua a subire modifiche a causa dell’emergenza coronavirus. Pochi istanti fa, la Federazione internazionale e la Dorna hanno annunciato la cancellazione dei GP di Argentina, Thailandia e Malesia, inizialmente rinviate nella speranza di recuperarle più avanti.

MotoGP: 3 Gp cancellati ma uno nuovo in arrivo

La situazione sanitaria dei Paesi non ha consentito agli organismi competenti di dare il via libera per le gari e così si è deciso per la cancellazione definitiva. Annunciata, però, una novità importante. Il calendario della MotoGP, infatti, si arricchirà di un nuovo appuntamento a sorpresa che sarà collocato a fine stagione, dopo il GP di Valencia, tra il 20 e il 22 novembre, diventando l’ultima corsa della stagione. La scelta della località sarà annunciata il prossimo 10 agosto.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UNO SPORTIVO