MotoGP, capolavoro Morbidelli ad Aragon. Mir sempre più leader

Un vero e proprio dominio. Franco Morbidelli non fa sconti nella seconda gara di Aragon. Il pilota della Yamaha conduce la corsa dall’inizio alla fine, lasciandosi alle spalle le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Quest’ultimo rinforza la propria leadership in classifica Mondiale, approfittando delle difficoltà dei principali rivali, a partire da Fabio Quartararo, ora lontano 14 punti, e Maverick Vinales, a meno 19.

LA GARA

Il poleman Takaaki Nakagami finisce fuori al primo giro, mentre Morbidelli e Rins si pongono in testa a dettare il passo. Seguono Vinales, Mir, Johann Zarco e Quartararo, ma il francese della Yamaha mostra subito di non avere il passo e viene infilato dai rimontanti Alex Marquez e Pol Espargaro. Il primo, fratello di Marc, sembra in grado di ripetere la straordinaria rimonta di una settimana fa, ma scivola a poche tornate dalla conclusione mentre occupa la quarta posizione. Cala Vinales, fino a concludere in settima piazza, davanti all’opaco Quartararo e dietro al sorprendente Oliveira. In testa nessun cambiamento: Morbidelli si leva di ruota Rins e vola verso la vittoria. Mir chiude terzo e conquista punti importantissimi.