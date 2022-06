MotoGP dove vedere il GP di Germania: orario diretta tv

Si corre al Sachsenring

Redazione ITASportPress

Decimo round del Motomondiale si corre il MotoGP GP Germania al Sachsenring. Quartararo è saldamente in testa al campionato ma i giochi non sono ancora decisi con diversi outsider pronti a dargli battaglia. Bagnaia e Bastianini vogliono tornare protagonisti senza dimenticare l'Aprila di Aleix Espargaro. Sabato qualifiche, domenica la gara.

MotoGP GP Germania: orari e dove vederlo

La MotoGP torna in pista in questo weekend per il decimo appuntamento del campionato. Al Sachsenring si corre il MotoGP GP di Germania pronto a regalare grandi emopzioni.

Il Gran Premio di domenica 19 giugno al Sachsenring e quello della domenica successiva, 26 giugno, ad Assen, sono fondamentali per la lotta iridata anche perchè saranno gli ultimi prima di una lunga pausa estiva con la MotoGP che poi tornerà in pista a Silverstone, domenica 7 agosto, per la seconda parte di stagione.

Le qualifiche di sabato 18 giugno della MotoGP avranno inizio alle ore 14.10 con la Q1, prima ovviamente ci saranno le Libere 4. La gara, invece, sarà domenica 19 giugno con partenza alle 14:00.

Questa settimana il Gran Premio di Germania al Sachsenring sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e anche in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari in tv.

sabato 18 giugno

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

domenica 19 giugno

14:00 MotoGP Gara