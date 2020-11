MotoGP, Dovizioso si prende un anno di pausa e tornerà in pista nel 2021

Si ferma per un anno Andrea Dovizioso. Il forlivese non correrà in MotoGP nel 2021, salvo nuove opportunità dell’ultimo momento, dopo non aver trovato l’accordo con la Ducati per il rinnovo del contratto. Saltate anche tutte le altre trattative: Honda e Yamaha erano interessate a ingaggiarlo come tester, Ktm e Aprilia gli offrivano una sella per continuare a correre nel Mondiale. Nulla di fatto e il Dovi si dedicherà alla sua grande passione, il motocross, per farsi trovare pronto in caso di un’occasione.