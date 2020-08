MotoGP, Espargarò centra la pole in Austria. Anche Nakagami in prima fila. Rossi solo 15°

Pol in pole. Al GP di Stiria Pol Espargarò centra la prima pole position della KTM in MotoGP e la sua prima personale in Top Class. Ottima sessione dello spagnolo che si mette alle spalle un ottimo Nakagami e un grande Zarco che partirà comunque dalla pit-lane. Male Valentino Rossi che scivola in Q2 e partirà dalla 15esima posizione.

GP DI STIRIA, LA GRIGLIA

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Stiria in programma domenica: