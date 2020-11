MotoGP, Espargaro in pole a Valencia. Fatica Morbidelli, Dovizioso e Rossi lontani

La KTM torna a ruggire. La casa austriaca, rivelazione di questa stagione in MotoGP, conquista una nuova pole position grazie a Pol Espargaro. Il pilota spagnolo stampa il tempo di 1’40″434, battendo di 41 millesimi il crono fatto segnare da Alex Rins su Suzuki. Completa la prima fila Takaaki Nakagami con la Honda di Lucio Cecchinello. In seconda fila Johann Zarco, il leader del Mondiale Joan Mir e Aleis Espargaro.

GIORNATA NO

Non è stata la giornata migliore per gli italiani. Franco Morbidelli chiude la terza fila dietro a Jack Miller e Miguel Oliveira. Va peggio ad Andrea Dovizioso, dodicesimo e preceduto da Fabio Quartararo. Non passa la Q1 Valentino Rossi che paga però l’assenza di ieri nei turni di prove libere.