MotoGP, GP Aragon: Marquez si prende la pole position. Rossi 6°, Dovizioso 10°

In testa al mondiale e in testa anche al GP di Aragon. Marc Marquez non lascia neppure questa gara ai rivali e si prende la pole position davanti ai rivali. Ennesima grande prova del campione del mondo in carica che rifila oltre 3 decimi a Quartararo, secondo, e quasi mezzo secondo a Vinales, terzo.

Male Valentino Rossi, sesto. Peggio di lui fa Andrea Dovizioso, solamente decimo.

Ecco la griglia di partenza con le prime dieci moto: Marquez, Quartararo, Vinales, Miller, Espargaro, Rossi, Crutchlow, Morbidelli, Mir, Dovizioso. Domani il via della gara è previsto per le ore 13.