MotoGP GP Aragon, orario e dove vederlo in tv

Alle 14 i semafori verdi per la corsa!

Redazione ITASportPress

MotoGP in pista oggi ad Aragon. Alle 14 si corre sul circuito del MotorLand di Alcañiz in Spagna per il quindicesimo round del Motomondiale 2022. Dopo la splendida pole position di Bagnaia sarà caccia al successo per l'italiano in sella alla Ducati.

Il centauro della Rossa sta provando a recuperare il distacco in classifica dal leader del mondiale Quartararo e dopo quattro vittorie di fila spera ancora in un successo. Sarà battaglia con lui ma anche con Aleix Espargarò, quarto al via. Grande attesa anche per il ritorno di Marquez in pista dopo lo stop successivo alle varie operazioni al braccio.

MotoGP GP Aragon: orario dove vederlo

Come detto, il MotoGP GP Aragon della classe regina delle moto si corre oggi, domenica 18 settembre 2022 alle ore 14.00. Orario classico dunque per il semaforo verde che darà il via alla gara sul Circuito del MotorLand di Alcaniz, quindicesimo appuntamento stagionale per la top-class.

La corsa della MotoGP potrà essere vista in diverse modalità. La gara della MotoGP di oggi ad Aragon viene trasmessa sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati potranno seguire la corsa live anche streaming tramite l'app SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche NOW.

La gara della MotoGP di oggi ad Aragon si potrà vedere in diretta anche gratis in chiaro e in streaming su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sempre a partire dalle ore 14.