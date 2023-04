MotoGP, GP Argentina: orario e dove vederlo in tv e streaming

Altra domenica di motori con la MotoGP che corre in Argentina. Tutto è pronto per la gara che vedrà i semafori verdi alle 19.

Alla ricerca della seconda vittoria la Ducati di Bagnaia che in questo weekend parte leggermente indietro rispetto al solito. I piloti del Motomondiale saranno di scena sul circuito di Termas de Rio Hondo , per il MotoGP GP Argentina. Il grande favorito è ovviamente Pecco , reduce dal doppio successo (Sprint più gara della domenica) in Portogallo ma, come detto, dovrà sudare di più per replicare l'ottimo risultato della prima uscita.

Molto attivi i due piloti Aprilia: Aleix Espargaró è l'ultimo ad aver trionfato a Termas de Rio Hondo e vorrà ripetersi, mentre Maverick Vinales ha ritrovato brillantezza con il 2° posto a Portimao. Occhio anche a Marco Bezzecchi (Mooney VR46), in continua crescita e voglioso di ripetersi dopo il podio del Portogallo. Non è da sottovalutare pure A. Marquez , autore della pole position.

La gara delle due ruote nella classe regina potrà essere vista in diretta tv e streaming. Domenica la corsa potrà essere vista su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno a partire dalle 19 con i vari collegamenti che inizieranno da prima con gli appuntamenti delle altre due classi. Gli appassionati potranno vedere tutto anche in streaming con Sky Go e con NOW. In chiaro su TV8 la corsa potrà essere vista solo in differita dalle 21:05.