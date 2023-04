MotoGP GP Austin: cade Bagnaia vince Rins davanti a Marini

Dopo un weekend da favola un GP sfortunato per il campione del mondo Pecco Bagnaia caduto sul circuito di Austin nel Texas a 13 giri dalla fine. A vincere è stato Alex Rins su Honda. Lo spagnolo ha preceduto Luca Marini (Mooney), al primo podio in carriera in top class, e un ritrovato Quartararo (Yamaha). Poi le Aprilia di Vinales e Oliveira, 6° il leader del Mondiale Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi chiude 6° posto e resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti da Bagnaia