MotoGP GP Austria, orario e dove vederlo in diretta e streaming

Si corre al Red Bull Ring di Spielberg.

Si corre in MotoGP per il GP Austria. Oggi in pista dopo le qualifiche di ieri sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg per il tredicesimo round del Motomondiale 2022. Bastianini parte dalla pole position ma sarà grande sfida tra tutte le Ducati e il leader del Mondiale Quartararo che si trova in quinta piazza.

MotoGP GP Austria: dove vederlo

L'orario della partenza del MotoGP GP Austria è fissato alle ore 14:00. La corsa sul tracciato austriaco si potrà vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:05. Questi dunque gli orari in cui andrà in scena l'ennesima sfida stagionale tra il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e i pretendenti al titolo iridato, tra cui l'italiano Francesco Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro.

La gara della MotoGP del GP d'Austria, come detto, si terrà oggi, domenica 21 agosto, con partenza fissata alle ore 14.00. Per quanto riguarda gli orari TV per vederla, il collegamento per il pre-gara su Sky si aprirà alle ore 13:15 (alle 16:30 invece per quanto concerne la differita su TV8).

La gara della MotoGP del GP d'Austria si potrà vedere su Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. La corsa sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, sulla piattaforma NOW.

Come detto, la gara, per chi non avesse Sky, potrà essere vista in differita. Il GP Austria sarà disponibile in tv e in streaming su TV8 e sul sito dalle ore 17.05.