MotoGP GP del Portogallo, dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara

Ultima tappa del Motomondiale 2020. La classe regina arriva a Portimao per il MotoGP GP del Portogallo. Dopo la vittoria iridata del titolo da parte del pilota Suzuki Joan Mir, l’ultimo appuntamento si annuncia ricco di emozioni e possibili sorprese con tutti i centauri che vorranno concludere al meglio l’annata.

Sarà lotta per la seconda posizione del mondiale dove a giocarsela saranno Morbidelli e Rins. Attenzione, poi, a chi correrà per l’ultima volta sulla sua moto attuale. Parliamo di Andrea Dovizioso e di Valentino Rossi. Ancora grande assente, invece, Marc Marquez alle prese con l’infortunio che lo ha tenuto fuori dall’intera stagione.

MotoGP GP del Portogallo: orari e dove vederlo

Come è stato per tutto l’anno, anche in questo weekend, la gara del Motomondiale sarà trasmessa in diretta tv e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il MotoGP GP del Portogallo in tv prove libere, qualifiche e gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e in streaming sull’app SkyGo. Sempre in streaming sarà possibile seguire il week end del gran premio che si terrà a Portimao anche su DAZN. Mentre qualifiche e gare saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8.

Ricordiamo che chi volesse vedere le emozioni della gara a Portimao potrà farlo anche via streaming con dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. In questo modo non si perderà neppure un istante della gara. Basterà avere una connessione a internet funzionante.

Questo il programma del sabato e della domenica per il MotoGP GP del Portogallo:

Sabato 21 novembre

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Domenica 22 novembre

Ore 9.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15: gara MotoGP