MotoGP GP delle Americhe: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming

Va in scena oggi il MotoGP GP delle Americhe. Tutte le informazioni per seguire la diretta live della corsa.

Dopo le qualifiche e la gara Sprint vinta da Bagnaia, la classe regina delle moto si prepara alla gara. Va in scena oggi, domenica 16 aprile 2023, il MotoGP GP delle Americhe. A Austin si attende una super battaglia in pista.

MotoGP GP delle Americhe: orario e dove vederlo in tv Terzo appuntamento da non perdere con la MotoGP 2023. Dopo la pausa per le festività di Pasqua, in questo weekend si disputa la terza gara della stagione, il MotoGP GP delle Americhe, a Austin, in Texas.

La garaa della classe regina delle moto di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali HD Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La corsa sul circuito di Austin è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Cambiano, invece, gli orari e dove vederlo in chiaro in tv. Infatti, la diretta non sarà disponibile in televisione in live ma solo in differita. In questo caso sarà TV8 a farla vedere ma alle 23 sul canale 8 del digitale terrestre con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.

Di seguito anche il programma con gli orari:

ore 16.45: MotoGP Warm Up

ore 18:00: Moto3 Gara

ore 19:15: Moto2 Gara

ore 21:00: MotoGP Gara

Il programma in differita:

ore 20:15: Moto3 Gara

ore 21:30: Moto2 Gara

ore 23:00: MotoGP Gara